Ippica Ragusana. Quarto posto per Cristina Spina su Flaminia

Zero penalità con un quarto posto assoluto nel salto ad ostacoli. La giovane promessa della Società Ippica Ragusana, Cristina Spina su Flaminia di Ambelia, anche al Jupping Summer Cup, a Pozzallo, conferma di avere una marcia in più. Una gara perfetta condizionata dal grande caldo. La baby, Elena Arezzo, nelle categorie L 60/80 riesce a centrare l ‘en plain con due primi posti. Gli atleti della Sir sono stati coadiuvati dall’istruttrice Francesca Brugaletta. Il salto ad ostacoli è una disciplina che richiede abilità, dedizione e una preparazione adeguata del cavallo e del cavaliere. un evento particolarmente spettacolare perché richiede abilità fisica e tecnica eccellente per completare il percorso nel tempo previsto senza abbattere gli ostacoli.L’altezza degli ostacoli, la difficoltà del percorso e il numero di ostacoli da superare dipende dalla categoria alla quale si partecipa e dalla preparazione atletica di cavallo e cavaliere .L’equitazione e, in particolar modo il salto a ostacoli, sta riscuotendo, negli anni, sempre maggiore successo da parte di cavalieri di tutte le età, con una presenza femminile preponderante. Per la società ippica ragusana del presidente Giorgio Battaglia l’ennesimo successo sportivo a riprova di una brillante preparazione fatta di passione, sudore e sacrifici. Quando il lavoro, il sacrificio quotidiano incoraggiano a fare di più e meglio arrivano, poi. le meritate soddisfazioni e gratificazioni.

