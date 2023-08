Al via ripavimentazione straordinaria a Ispica

Dopo anni di disagio finalmente si iniziano le opere di ripristino dei luoghi e strade danneggiate dai lavori necessari alla realizzazione dell’autostrada e servizi accessori.

“Abbiamo seguito da vicino l’evolversi del cronoprogramma – dichiara L’Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Dibenedetto – e per non creare disservizi, abbiamo atteso la fine delle ferie e subito si è provveduto al rifacimento del manto stradale sulla Ispica – Mare.

Ringraziamo il CAS e la Cosedil per aver rispettato, almeno questa volta, gli impegni presi. Un grazie al Geom Poidomani e al Consigliere Milana che, assieme a noi, hanno seguito questa materia.”

“Solleciteremo gli altri interventi riparatori – aggiunge il Sindaco Innocenzo Leontini – che dovranno essere realizzati prossimamente, che sono inseriti nel cronoprogramma concordato, a cominciare dal ripristino dei pali per la illuminazione nel sottopassaggio della Ispica-mare”.

‘Intanto – conclude Dibenedetto – abbiamo proceduto anche al rifacimento del manto stradale di alcuni tratti di strade urbane come la Via Vittorio Veneto nella parte antistante le Scuole. Importante sapere che entrambi gli interventi sono a costo zero per il Comune di Ispica.

