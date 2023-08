51 anni dal diploma. 51 anni dopo la storia della “mitica” IV B del Magistrale “Giovanni Verga” di Modica va avanti. Anche quest’anno il gruppo di ex studenti si è ritrovato per trascorrere una serata insieme, con piacevolezza e con i pensieri anche verso chi non c’è più. L’impegno finale di Carmelo Adamo e c. è stato quello di rivedersi nel 2024.

Salva