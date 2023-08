Malta. 5 giovani ragusani non pagano il conto. Il padre provvede

Cinque giovani ragusani in vacanza a Malta venerdì scorso avevano consumato un pasto completo in un locale del luogo, il Pasta & Co. di Msida, e alla fine, anziché pagare, erano fuggiti. Le telecamere li avevano, però, registrati tant’è che i proprietari, di origini siciliane, avevano carpito la provenienza ed avevano presentato denuncia. Venuto a conoscenza dei fatti, il padre di uno dei ragazzi di Ragusa ha inteso immediatamente contattare i gestori del ristorante con i quali si è profondamente scusato, offrendosi di riparare al fatto e di volere effettuare un bonifico da 100 euro. I due gestori hanno invitato l’uomo a devolvere la somma in beneficenza ad una organizzazione non governativa con sede a Gozo che si occupa di diversamente abili. A questo punto il padre del ragazzo ha deciso di fare un bonifico complessivo di 250 euro direttamente sull’iban della fondazione.

Un fatto sgradevole tramutatosi in una bella storia di solidarietà e ravvedimento. “Siamo contenti che questa vicenda abbia riservato questo insperato epilogo – ci dicono i proprietari del ristorante a Malta – e ci congratuliamo con il padre del ragazzo per averci subito contattato e per essersi scusato. Una persona molto seria ed educata con un forte senso di solidarietà”. Ma anche i gestori del locale, aggiungiamo noi, si sono comportati egregiamente, accettando le scuse e decidendo di devolvere la somma in beneficenza.

