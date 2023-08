Modica calcio. Dopo il saluto alla città, esordio a Santa Croce

Prima l’abbraccio con la città, poi l’esordio stagionale. A poche ore dal primo fischio d’inizio della stagione, previsto per domani a Santa Croce contro la formazione locale nella gara d’andata dei sedicesimi di Coppa Italia, tutto l’organico rossoblu, lo staff tecnico e dirigenziale, insieme, si presenteranno ai tifosi ed alla città. L’occasione è la Festa dello Sport, promossa ed organizzata dall’Amministrazione comunale e che si svolgerà stasera alle 21 sulla scalinata del duomo di San Pietro.

Poi la testa sarà solo al primo match ufficiale.

La sfida avrà luogo allo Stadio Comunale J.F. Kennedy di Santa Croce Camerina. Tutto pronto per questa prima uscita, per la quale mister Giancarlo Betta non potrà contare sugli squalificati Ababei, Paolo Genovese e Incatasciato.

Ecco l’elenco dei venti calciatori convocati per la gara in programma dalle 16.00:

Portieri:

Genovese L., Marino

Difensori:

Ballatore, Cacciola, Diop, Ferotti, Mortellaro, Musso, Vindigni

Centrocampisti:

Alfieri, Cicero, Falla, Guerci, Palermo, Prezzabile

Attaccanti:

Agodirin, Grasso, Kebbeh, Randis, Savasta

