Vittoria. Pubblicato avviso per il bilancio partecipativo 2023

In esecuzione della Determinazione n. 2211 del 16.08.2023, del Dirigente della Direzione Politiche Finanziarie Bilancio e Servizi Informatici, è stato pubblicato, sul sito del Comune di Vittoria, l’Avviso pubblico per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali al Comune con forme di democrazia partecipata, o Bilancio partecipativo, per l’anno 2023.

Il Bilancio Partecipativo è un processo di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini partecipano alle decisioni che riguardano l’utilizzo e la destinazione delle risorse economiche dell’Ente nelle aree e nei settori nei quali l’Ente ha competenza diretta.

La democrazia partecipata è uno strumento di democrazia per la partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica, attraverso il loro coinvolgimento nella scelta degli obiettivi e delle modalità di spesa delle risorse pubbliche, ai sensi del comma 1, art. 6, L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii..

Il bilancio partecipativo è una iniziativa che potrà consentire tante significative realizzazioni grazie alle idee e alle proposte di cittadini e associazioni e quindi auspichiamo che vi siano tante proposte utili alla crescita della nostra comunità.

I cittadini, le associazioni, i comitati, le forze sociali che presenteranno proposte, parteciperanno a un percorso di innovazione sociale indispensabile per la partecipazione a processi di rigenerazione urbana attivabili solo attraverso processi di partecipazione civica.

Immaginiamo il Bilancio Partecipativo come pratica di dialogo sociale che tocca questioni economico/finanziarie dell’amministrazione, puntando a costruire forti legami verticali tra la città legale e la città reale, e contemporaneamente istauri solidi legami orizzontali tra i cittadini le loro organizzazioni sociali.

Pertanto, i cittadini interessati, le associazioni, gli enti, aventi sede legale e/o operativa nel territorio di Vittoria, sono invitati a presentare proposte progettuali che verranno esaminate da un tavolo tecnico appositamente costituito.

Le proposte dovranno riguardare i seguenti ambiti tematici:

– Ambiente;

– Arredo urbano

– Politiche giovanili;

– Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali, ricreative e sportive.

Le proposte dovranno pervenire, tramite la scheda di partecipazione che può essere scaricata dal sito dell’Ente all’indirizzo www.comunevittoria-rg.it, entro e non oltre le ore 12 del 15.09.2023.

Le schede progettuali potranno pervenire via PEC all’indirizzo: protocollogenerale@pec.comunevittoria-rg.it o tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente, via Bari.

