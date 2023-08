Giarratana. Molte presenze alla secolare fiera degli animali

Molto riuscita la secolare fiera degli animali di San Bartolomeo. Lo testimonia l’elevato numero di presenze che, oggi lunedì 21 agosto, sin dalle prime ore dell’alba, si è registrato in contrada Mandrevecchie. Numeri molto significativi che non si registravano da tempo. L’appuntamento, inserito nel calendario della festa del patrono San Bartolo , è molto caratteristico e riesce a convogliare la presenza di visitatori e turisti provenienti dal circondario ed anche dalle provincie limitrofe. Si sta parlando infatti udi un evento istituito con un regio decreto del Regno delle Due Sicilie agli inizi del XIX secolo, il più antico, di certo, tra quelli che si occupa di zootecnia in provincia di Ragusa in cui ogni attività è predisposta seguendo da vicino le indicazioni dei Servizi veterinari dell’Asp di Ragusa, con specifico riferimento alla movimentazione dei capi. Grande successo, inoltre, questa mattina, per la novità dell’edizione 2023, vale a dire la prima edizione del “Gran galà cavalli in fiera” con cui l’Asd Eventi equestri di Luigi Runza ha presentato alcune esibizioni. Il pubblico presente ha avuto modo di assistere a degli spettacoli di cavalli danzanti, figure di alta scuola, caroselli di cavalieri e dame accompagnati da bellissime coreografie. L’iniziativa, in questo caso promossa dal Comune di Giarratana con il contributo della Regione Sicilia, assessorato Autonomie locali, è stata molto apprezzata da tutti i presenti. Così come applausi sono arrivati per le majorettes di Floridia che hanno animato la fiera. Ieri sera, inoltre, all’insegna del claim “Aspettando la fiera”, si è tenuta la “Notte bianca” con il concerto del duo “Archi in movimento” mentre, nella terza villetta, grande successo per “La serata maleducata”, il dj set organizzato dal Planet Caffè. Domani, invece, si celebra la XXXV giornata del giarratanese nel mondo. Alle 10 ci sarà la celebrazione eucaristica alla casa di riposo, alle 19 la santa messa. In serata, a partire dalle 20, in piazza San Bartolomeo, la seconda rassegna di marce sinfoniche e il primo concorso nazionale di composizione per marcia sinfonica “Città di Giarratana” a cura dell’associazione musicale Vincenzo Bellini, del Comune di Giarratana e del comitato dei festeggiamenti, in collaborazione con Studiomusicalicata – casa editrice. E’ prevista, in particolare, l’esecuzione delle 5 opere ammesse alla finale, in presenza della giuria, dirette dai maestri Francesco Dipietro, Gaetano Alicata, Michele Netti, Salvatore Mallia, Salvo Miraglia; l’esecuzione dei brani riguardanti la seconda rassegna per marcia sinfonica Città di Giarratana, l’assegnazione del premio speciale Studiomusicalicata e del premio speciale associazione musicale Bellini, subito dopo la premiazione dei vincitori del primo concorso nazionale per marcia sinfonica “Città di Giarratana”. Nelle foto alcuni momenti della manifestazione fieristica.

Salva