Notte dei colori a Scicli, Russino (Confcommercio): “Quando si fa squadra, i risultati arrivano”

“Soltanto facendo squadra si possono ottenere risultati di una certa valenza. Lo sosteniamo da tempo e riteniamo che i riscontri arrivati nelle ultime ore siano la testimonianza più adeguata di questo assunto. Bene, procediamo lungo questa strada”. Lo sottolinea il presidente sezionale Confcommercio Scicli, Daniele Russino, dopo la piena riuscita, sabato sera, della Notte dei colori che è stata promossa unitamente all’Amministrazione comunale. Per i numerosi presenti c’è stata la possibilità di prendere parte al cosiddetto “shopping colorato” negli esercizi commerciali del centro storico oltre a partecipare alle numerose iniziative di intrattenimento messe in campo che hanno messo in rilievo l’entusiasmo per il fatto di essere coinvolti e di potere esercitare un ruolo di primo piano in questo contesto. “Ci teniamo, come Confcommercio – spiega il presidente Russino – a ringraziare, a nome di tutte le attività commerciali, il sindaco Mario Marino e l’Amministrazione comunale nella sua interezza per la piena riuscita dell’iniziativa. Un plauso particolare agli assessori Gianni Falla e Cettina Portelli per l’organizzazione dell’evento a cui si sono dedicati in maniera particolare. Sì, non ci sono dubbi, quando c’è sinergia tra pubblico e privato si riescono sempre a tagliare traguardi di un certo spessore. Ringraziamo anche le attività commerciali del centro storico della nostra città che hanno aderito e contribuito a confermare l’alto livello dell’imprenditoria locale. Riteniamo che questa sia la strada giusta e ci impegneremo lungo questa direzione a promuovere altri momenti coinvolgenti del genere”. Il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, aggiunge: “Mi complimento, a nome dell’intero sistema della nostra associazione di categoria, con i colleghi di Scicli per l’ottima riuscita di una iniziativa che consente ai nostri territori di guardare avanti e, soprattutto, di pensare a percorsi che possono rivelarsi più che positivi in un momento storico in cui l’impegno di tutti deve essere quello di fare quadrato. Cercheremo di fare in modo che l’impronta da portare avanti, nei vari Comuni iblei, possa essere questa. Ci sono tutti i presupposti per crescere ulteriormente”.

