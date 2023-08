Una minorenne alla guida di una minicar si è ribaltata stamattina ai confini tra Modica e Pozzallo, esattamente in Contrada Bellamagna-Graffetta. Per cause da stabilire, la giovane ha perso il controllo dal quadriciclo fino a capottare. Sul posto i vigili del fuoco e il 118 che ha trasportato in ospedale la conducente. I rilievi della polizia locale pozzallese.

