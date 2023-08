L’Avimecc Volley Modica ha il nuovo Team Manager, è Piero Turlà

Nuova figura dirigenziale in casa Avimecc Volley Modica che ha affidato a Piero Turlà il ruolo di Team Manager della prima squadra che sarà al via per il quinto anno consecutivo nel campionato di serie A3 di pallavolo.

Piero Turlà, dunque, lascia la pallavolo “giocata” per dare una mano a livello dirigenziale al sestetto di cui ha fatto parte fino allo scorso campionato.

Piero Turlà avrà la possibilità di mettere in atto sotto un altro punto di vista tutta l’esperienza maturata sul campo e la passione sconfinata per la pallavolo contribuendo così alla crescita e al “potenziamento” anche dell’assetto dirigenziale della formazione della Contea.

“Dopo parecchi anni da giocatore – spiega Piero Turlà – non è del tutto semplice abbandonare il campo e mettersi dietro una scrivania, ma ho deciso di intraprendere questo nuovo percorso per continuare a restare in questo mondo affascinante e farlo nella squadra della mia città mi riempie d’orgoglio. Penso di poter dare una grande mano allo staff e ai ragazzi. Conosco molto bene l’ambiente e anche questo mi ha spinto ad accettare questo incarico quando mi è stato proposto. Sarà un anno nuovo per tutti – continua – sotto molti punti di vista. La mia esperienza maturata da atleta in campo, inoltre, può aiutarmi a capire meglio i ragazzi e aiutarli soprattutto nei momenti di difficoltà. Non vedo l’ora di iniziare questa mia nuova esperienza – conclude il nuovo Team Manager della Volley Modica – ormai manca davvero poco e io sono già carichissimo”.

