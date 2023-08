Ragusa. Tutto pronto per la festa del patrono S.Giovanni

I solenni festeggiamenti in onore del patrono San Giovanni Battista prenderanno il via sabato prossimo 19 agosto. Per poi culminare nella partecipata processione del 29 che quest’anno cade di martedì. “Abbiamo bisogno – dice il vescovo della Diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa – di conoscere meglio il bene che facciamo e di mettere in rete le esperienze positive che andiamo realizzando. E tuttavia, a tutto questo, come cristiani, abbiamo anche il dovere di aggiungere la coerente testimonianza della fede in quel Cristo indicato da Giovanni come “Colui che toglie il peccato del mondo”, come Colui che ancora oggi si offre a noi come vera possibilità di vita e di senso, di umanità piena e felicità duratura”. L’apertura dei festeggiamenti del patrono della città e della Diocesi di Ragusa è in programma per sabato alle 18 e sarà caratterizzato dal festoso scampanio in Cattedrale. Alle 19,30 la celebrazione eucaristica presieduta dal canonico sacerdote Giuseppe Burrafato, parroco della chiesa Cattedrale San Giovanni Battista. Alle 20,30 ci sarà l’apertura della nicchia e la traslazione del simulacro del patrono nel braccio sinistro del transetto della chiesa per la venerazione dei fedeli. Il solenne novenario prenderà il via domenica 20 e andrà avanti sino al 28. Ogni giorno, alle 9 ci sarà la santa messa e alle 18 la recita del Rosario con la coroncina in onore di San Giovanni Battista e con i tradizionali canti eseguiti da: Salvatore Lucifora, tenore; Heike Shenke, soprano; Emanuela Patanè, mezzosoprano; i bassi della corale polifonica San Giovanni Battista. Dirige il maestro Giovanni Arestia, all’organo il maestro Giorgio Occhipinti. Alle 19 la celebrazione eucaristica. Domenica, in Cattedrale, le celebrazioni eucaristiche sono in programma alle 9, alle 10,30, alle 12 e alle 19,30. Alle 9 la reliquia del braccio di San Giovanni Battista sarà traslata nella cappella della casa circondariale di Ragusa per un momento di preghiera con i detenuti, alle 19,30 la celebrazione eucaristica presieduta dal canonico sacerdote Sebastiano Roberto Asta, vicario generale della diocesi di Ragusa.

Salva