Chiaramonte Gulfi. In liquidazione gli arretrati contrattuali

“Non possiamo che esprimerci positivamente rispetto alle notizie apprese, in data 16.08.2023, da una PEC a firma del Sindaco, dalla quale si apprende la notizia, che “rispettando gli impegni assunti nell’ambito dell’assemblea del 19 giugno scorso, di aver impartito specifiche direttive agli uffici per procedere alla liquidazione degli arretrati contrattuali”. Si esprimono con queste parole le rappresentanze sindacali dei lavoratori comunali, Cgil e Uil a seguito dell’impegno che sta mantenendo l’Amministrazione Comunale di Chiaramonte Gulfi circa il pagamento degli arretrati contrattuali.

“Teniamo a precisare – dicono Nunzio Fernandez, Francesco Rocca, Giovanna D’Angelo, Carmelo D’Avola e Paolo Scifo – che tale impegno fu assunto dal Sindaco davanti all’Assemblea dei lavoratori, che si era dichiarata contraria all’ipotesi di rinvio del pagamento degli arretrati contrattuali, chiesta per garantire all’Ente la necessaria liquidità nelle negoziazioni in corso per ridurne la massa debitoria.

Siamo certi che il percorso virtuoso che sta intraprendendo l’Amministrazione darà presto i suoi frutti, ci rendiamo anche conto delle difficoltà della giunta, che tenta di fare equilibrismo finanziario in una difficile partita, ma riteniamo che il sano dissenso, a cui purtroppo di tanto in tanto siamo chiamati ad esprimere, su mandato dei lavoratori, serva da stimolo, ma anche a unificare le posizioni dell’Amministrazione, dei dipendenti e dei sindacati.

Non vogliamo smorzare gli entusiasmi, ma la partita degli arretrati contrattuali rappresenta una parte delle rivendicazioni sindacali, l’Amministrazione sa benissimo che tra i crediti maturati dai dipendenti c’è anche l’accessorio derivante dalle indennità previste dal CCNL, già maturate e non ancora corrisposte, performance di anni precedenti e quant’altro possa rappresentare un credito del Personale.

Per quanto ci riguarda nell’apprezzare l’assolvimento dell’impegno, ci dichiariamo disponibili ad un confronto serio trasparente e dignitoso in cui le parti sindacali assumano, sullo stesso piano, un valore aggiunto ad ogni forma di contrattazione, nella quale si potrà pianificare il graduale rientro del credito vantato dal Personale”.

