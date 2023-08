Grecia. A Pisana il “Roma Award of Outstanding Personality”

Nel mar Ionio c’è un’isola chiamata Zacinto (più nota come Zante) dove emise i primi vagiti il poeta Ugo Foscolo cui dedicò il famoso sonetto. Il poeta fu un uomo “multi-territoriale”: da Zante a Venezia, da Venezia all’Italia napoleonica, fino all’Inghilterra. Ebbe un punto di riferimento ideale: l’eredità di bellezza e virtù che proviene dalla classicità greco-latina. In tal guisa la poesia assume una funzione civile insostituibile. Quella di Foscolo fu un’esperienza d’arte continuamente intrecciata alla vita vissuta, fino a confondersi con essa. E’ la stessa dimensione che avvolge, nelle sue vibranti sfumature umanistiche che allacciano “ponti culturali” con altre realtà territoriali, il lungo percorso letterario del poeta e scrittore modicano Domenico Pisana (presidente del Caffè Letterario Quasimodo).

Pure lui appassionato studioso del Foscolo, con alle spalle un’articolata e pregevole attività divulgativa corroborata da numerose pubblicazioni la cui linfa non nasce dallo spirito del tempo, ma dalla sua esperienza di operatore culturale, dal suo dialogo con il pubblico, dalle sue ansie, dai suoi timori. Tra i tanti gratificanti riconoscimenti quello ricevuto nel 2006 dall’Amministrazione comunale di Modica che gli ha conferito la Medaglia d’oro del “Premio alla Modicanità” (istituito nel 1986 dall’ex presidente della Pro Loco, Raffaele Galazzo e l’ex vicepresidente, il giornalista Giorgio Buscema, corrispondente da Modica per “La Sicilia”).

Questo è uno dei tantissimi aspetti, di rilievo per il territorio ibleo, per il quale Domenico Pisana riceverà, il prossimo 29 agosto a Zante, in Grecia, un importante riconoscimento letterario nell’ambito del Festival della cultura, della parola e dell’arte di Zacinto Estia (che si terrà dal 26 al 29 agosto). Nel comunicato stampa diramato in inglese dal Presidente del Centro culturale di Zante “Dionysios Romas”, si legge che “su proposta del Comitato Cultura e Azioni dell’Estia e del Comitato Premi, il Consiglio di Amministrazione di Zakynthini Estia ha deciso di assegnare il “Roma Award of Outstanding Personality” all’italiano Domenico Pisana “per il suo costante contributo alla Poesia, nelle Lettere e alla Cultura”.

La sera del 28 agosto Pisana presenterà l’opera “Foscolo: l’amante della patria” (poderosa opera di 530 pp. nella quale il poeta modicano è citato), pubblicata da Maria Sgouridou, professoressa associata di Lingua e Letteratura Italiana presso l’Università Nazionale e Kapodistriana di Atene. «Si tratta di un’opera – afferma Pisana – frutto di studi e di accurate ricerche, la cui struttura teleologica è finalizzata a rendere omaggio alla memoria del Foscolo attraverso un percorso ermeneutico che parte da lontano giungendo alla contemporaneità, e poggiato su approfondimenti esegetici di scrittori, letterati e autori greci che, ancora oggi, nel campo poetico della Zacinto del Foscolo cercano di mantenere viva la sua memoria, valorizzando soprattutto elementi della personalità e della filosofia del poeta italo greco».

Con quale sentimento accoglie questo riconoscimento?

«Sicuramente con commozione! Il pensare di riceverlo nel luogo di nascita di colui che scrisse “Né più mai toccherò le sacre sponde”, non solo mi emoziona, ma mi fa riflettere sul tema dell’esilio, che ha una valenza metaforica e che è espressione di una condizione esistenziale di disagio. Foscolo proiettava sicuramente nelle sue opere la sua condizione personale di sradicato, di cittadino con tante patrie, al quale le circostanze avevano negato una vera appartenenza. Ed è in quest’ottica che ho accolto con viva gratitudine il conferimento del Roma Award of Outstanding Personality con la consapevolezza che la cultura non può essere intesa come mera conoscenza o erudizione, ma debba connotarsi come “accostamento e valorizzazione della civiltà di una terra”.

Ringrazio gli organizzatori del Festival, e in particolare la poetessa ateniese Sofia Skleida, per aver proposto la mia persona in ordine a questo riconoscimento letterario nella Grecia che fa parte integrante dei miei studi classici e della mia formazione umanistica».

Nel Festival, al tratto di modicanità del poeta Pisana, si aggiungerà quello di Guido Cicero, noto artista e pittore con esposizioni nazionali, che accompagnerà il Presidente del Caffè Letterario Quasimodo e omaggerà con una grafica dedicata a Modica il Presidente del Centro di Zante Giannis P. Karakasidis, la prof.ssa Maria Sgouridou e la poetessa Sofia Skleida.

Giuseppe Nativo

LUNEDI’ 28/08/2023

Alle ore 19.30:

Sulla collina di Strani – Zante:

Premiazione delle personalità.

A DOMENICO PISANA : Premio Romas

A ELISABETTA BAGLI : Premio Elisabeth Moutzan- Martinegou

A MARIA SIDIROKASTRITI: Premio Elisabeth Moutzan -Martinegou

A DIONYSIA MOUSOURA: Premio Romas

A CHRISTOS XENOS :Premio KAPSASKI

Il Centro Culturale di Zante presenta il libro della Professoressa dell’Università di Atene, Maria Sgouridou, ”Foscolo: l’Amante della patria”, Raffigurazioni, echi, riflessi dell’opera nell’area ellenica

INTERVENTI

DOMENICO PISANA, Docente, Poeta, Critico letterario

“L’eredità del poeta di Zante nell’opera “Foscolo: l’Amante della patria” di Maria Sgouridou

MARCO BALLESTRAZZI, Traduttore del libro in italiano

THEODOSIS PYLARINOS , Professore Emerito dell’Università Ionica

CHRISTINA LUTZI, Professoressa, ex Direttrice della Biblioteca Storica Pubblica di Zante

Concerto del Coro «Pleiades» con la Direttrice d’ Orchestra Stamatia Chorepsima

MARTEDI’ 29/8/2023

Alle ore 11:30 :

Tavola rotonda nella sala del Comune

“ Scrittori greci e italiani in esilio del XIX secolo:Andreas Kalvos, Santo Rossi e Niccolò Tommaseo”: Lambrinos Platypodis, Professore- Consulente Universitario

“Segni lirici di filosofia politica nelle Odi di Andreas Kalvos:1792-1869”

Alle ore 19.30:

Assegnazione di premi letterari

INTERVENTI E SALUTI

Sofia Skleida

Rappresentanti dello Stato

Il Presidente del Centro Culturale di Zante “Dionysios Romas”

La Presidente della biblioteca “Xenopoulio”

