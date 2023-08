Questa sera a Modica il rito della Pasqua di Maria

Nel contesto dei festeggiamenti a Maria SS. Assunta al cielo sarà celebrato questa sera il rito del transito della beata vergine Maria o anche detta la “Dormitio Mariae”. Presso la chiesa collegiata di S. Maria di Betlem, in una messa serale, si vivrà uno dei momenti più importanti per la fede cristiana la “Pasqua di Maria”. Secondo il dogma dell’Assunzione la Beata vergine Maria non muore in quanto non toccata dal peccato originale(Immacolata Concezione) ma si addormenta e ascende al cielo in anima e corpo.

Il momento religioso, centrale nella fede per la comunità di S. Maria di Betlem e per la città di Modica, vedrà questa sera alle ore 20.00 realizzarsi questo importante momento di fede attraverso lo storico simulacro dei Bongiovanni Vaccaro che rappresenta il momento della dormizione, unico simulacro nel sud-est Sicilia, anticamente conosciuto come “la Madonna dei Gelsomini”. Era infatti un’antica tradizione tutta modicana quella, dopo aver collocato la statua della dormizione presso l’altare maggiore, di creare un grande sfondo di tessuti ricamati e stoffe pregiate che venivano trapuntate di gelsomino, fiore del mese di agosto, il momento veniva impreziosito dal canto del “Tota Pulchra” antico inno mariano.

Il programma dei festeggiamenti si articolerà in:

Lunedì 14 Agosto 2023 ore 20.00 – Rito del “Transito-Pasqua” della beata Vergine Maria

Martedì 15 Agosto 2023 ore 20.00 – Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. S. messa solenne in suffragio dei giovani defunti, i cui nomi saranno ricordati e affidati all’intercessione della Madonna Assunta in cielo. I familiari dei defunti ricordati deporranno un cero dinanzi al simulacro della Madonna.

Domenica 20 Agosto ore 19.00 – S. Messa e reposizione del Simulacro della Vergine e dell’Urna reliquiaria nelle rispettive cappelle.

