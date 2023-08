La sagra del pesce a Pozzallo si farà. Ci scrive il sindaco

Da mesi è in atto una campagna denigratoria in città che ha come obiettivo principale quello di sporcare e deturpare l’immagine di Pozzallo.

Quotidianamente nei canali social, si pubblicano dei post particolarmente pesanti e volgari che criticano anche l’incriticabile.

La campagna di odio contro la loro e la nostra città, ormai ha travalicato la decenza e il buon gusto.

Liberi di criticare, in democrazia la libertà di espressione e la possibilità di esternarla è il pilastro e l’essenza vera della democrazia. Ma l’esercizio della libertà di espressione comporta anche doveri e responsabilità.

Ma quando dai giudizi negativi si passa alle gravi allusioni che provocano ingenti danni economici alla città, è un dovere da parte dell’Amministrazione Comunale tutelare gli interessi di Pozzallo nei modi consentiti dalla legge.

Roberto Ammatuna

