Confimprese. Ztl a Marina di Ragusa da rivedere

‘Non si può amministrare la viabilità in modo così schizofrenico decidendo di spostare l’accesso alla Ztl senza tener conto del provvedimento in atto’. Così Salvo Scollo, componente del direttivo di Confimprese iblea, lamenta una situazione inverosimile nel tratto di via Citelli a Marina di Ragusa con la chiusura a monte. Nel provvedimento adottato dalla giunta comunale, la chiusura, è nel tratto compreso tra la via Salgari e il lungomare Andrea Doria eccetto autorizzati, carico e scarico merci.

”Il piano di viabilità va programmato e studiato per bene -spiega Scollo -decisioni che dovrebbero essere messe in campo successivamente alla realizzazione di servizi a supporto del centro. Ciò che stupisce è anche il silenzio da parte di chi dovrebbe governare. Governare significa assumere scelte, risolvere criticità, vedi l’accesso della Ztl di via Citelli”.

Un piano sulla viabilità a Marina di Ragusa messo a dura prova in questo mese di agosto.

‘E’ mancata quella concertazione di fondo -commenta Salvo Scollo – che possa consentire anche a noi, operatori, di poter dire la nostra in merito a calendari e tempistica. Sul lungomare Andrea Doria e nella pista ciclopedonale sfrecciano monopattini senza alcun tipo di controllo. I sedili posti sul tratto del nuovo lungomare sono diventati un’area di sosta per le biciclette. Ma le rastrelliere che dovevano regolamentare la sosta delle biciclette dove sono finite?’”.

