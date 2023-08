Ragusa: controlli, sanzioni e patenti ritirate dai carabinieri

Carabinieri della Compagnia di Ragusa, nella giornata del venerdì appena trascorso, hanno messo in atto mirati servizi coordinati di controllo e di sicurezza alla circolazione stradale sulle arterie principali di collegamento del capoluogo ibleo con particolare riguardo alla SP 25 che collega Ragusa con la frazione di Marina di Ragusa. L’arteria stradale, frequentatissima soprattutto nel periodo estivo, è spesso teatro di comportamenti pericolosi tenuti da automobilisti che cercano di ridurre i tempi di percorrenza nonostante il traffico intenso. In questo contesto, sono state identificate complessivamente 45 persone (tra cui numerosi stranieri), controllati 30 autoveicoli ed elevate 6 contravvenzioni per varie violazioni al codice della strada, quali il mancato uso delle cinture di sicurezza e la mancata copertura assicurativa. Sono stati sanzionati inoltre 4 automobilisti per aver compiuto sorpassi pericolosi in prossimità di intersezioni e di curve, condotte che, per la loro pericolosità, hanno determinato il ritiro della patente di guida ai 4 autori delle gravi infrazioni. Inoltre, nell’ambito dello stesso servizio una persona è stata trovata in possesso di una dose di cocaina e pertanto, segnalata quale assuntore all’Autorità amministrativa. Sono stati infine controllati diversi esercizi commerciali e diversi soggetti sottoposti a misure di prevenzione e misure giudiziarie. I numeri appena elencati sono i risultati dei controlli effettuati da numerose pattuglie dell’Arma, sotto il coordinamento della Compagnia Carabinieri di Ragusa, che si sono concentrate soprattutto nella fascia costiera e nella frazione di Marina di Ragusa.

Salva