Pozzallo, controlli serrati. Arrestato 48 enne per droga

Arrestato dai carabinieri un 48enne pozzallese, con precedenti in materia di stupefacenti. L’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare presso la propria abitazione nel centro abitato di Pozzallo. La perquisizione domiciliare, condotta col supporto del nucleo Carabinieri cinofili di Nicolosi ed il collega a quattro zampe Reiley, permetteva di rinvenire complessivamente 60 grammi di hashish suddivisi in due pezzi da 25 grammi cadauno e i rimanenti 10 grammi in dosi già confezionate e pronte per la cessione, 10 grammi di marijuana suddivisi in 3 infiorescenze, materiale per il taglio ed il confezionamento della sostanza stupefacente nonché tre bilancini di precisione. Tutto il materiale, rinvenuto sul tavolo della sala da pranzo, è stato sottoposto a sequestro da parte dei militari operanti. Tratto in arresto, l’uomo veniva ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

