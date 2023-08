Kaucana. Tornano alla piena fruizione campi da tennis

Il Libero consorzio comunale di Ragusa ha emanato, nei mesi scorsi, un avviso pubblico per la manifestazione di interesse relativa alla concessione in uso dei campi da tennis siti in via delle Margherite per la durata di nove anni. Alla manifestazione di interesse il Circolo Velico Kaucana, la cui sede storica è a poche centinaia di metri dai campi in questione, ha risposto con entusiasmo, sposando le intenzioni dichiarate nel bando di “soddisfare gli interessi generali della collettività e offrire l’ambiente adatto per praticare lo sport, inteso come strumento di educazione e formazione personale e sociale da garantire a tutti i cittadini”. Da alcuni anni infatti la struttura sportiva, unica nel tratto di litorale ricadente nel territorio di Santa Croce Camerina e punto di riferimento per i residenti e i villeggianti nel periodo estivo, versava in pessime condizioni manutentive che lo hanno reso pressoché inutilizzabile.

Il Circolo Velico Kaucana, fra le tre partecipanti all’avviso, forte di una esperienza sportiva ultratrentennale e grazie all’offerta tecnica che prevede investimenti volti al ripristino della recinzione, completamento degli spogliatoi e interventi di efficientamento energetico, si è aggiudicata la gestione della struttura che è già da qualche giorno nella piena disponibilità del sodalizio sportivo. Con una corsa contro il tempo ci si è adoperati per restituire alla fruizione dei cittadini le attrezzature: sono già stati avviati i lavori per ripristinare la piena funzionalità della struttura e oggi gli impianti sono tornati fruibili; nell’ottica di migliorarne l’efficienza è già attivo il nuovo impianto di illuminazione con fari a led che ne consente la praticabilità anche in orario serale. Oltre alla fruizione da parte dei cittadini, numerose sono le idee dei componenti del direttivo per lanciare la pratica del tennis nel Comune di Santa Croce anche durante il periodo invernale.

Salva