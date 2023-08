Olympia Basket Comiso. Conferme per Farruggio e Desari

Continua il lavoro di consolidamento del roster dell’Olympia Basket Comiso per la prossima stagione agonistica che la vedrà impegnata nel girone di Sicilia e Calabria della C Unica.

Ai giocatori già annunciati non potevano non aggiungersi le riconferme di due giovani validissimi del florido vivaio comisano.

Si tratta del forte cecchino Andrea Farruggio, classe 2002, alto 188 cm, che già si è ritagliato nelle ultime stagioni un ruolo da protagonista nella squadra. Il figlio d’arte, ha oramai acquisite esperienza e consapevolezza dei propri mezzi ed è diventato uno dei giocatori più temuti sui parquet siciliani. Ci si aspetta da lui un ulteriore salto di qualità in termini di continuità di rendimento, per la definitiva consacrazione a giocatore di assoluto livello per la categoria.

L’altro giovane riconfermato è Giovanni Desari, vittoriese di nascita ma con tanti anni di campionati giovanili a Comiso. Nato nel 2003, si tratta di una guardia di 184 cm che ha avuto in questi anni una maturazione cestistica costante. Le sue doti di agguerrito difensore saranno utilissime alla squadra, ma anche i suoi miglioramenti nei fondamentali d’attacco sono stati evidenti. Sarà quindi un elemento molto valido per i tecnici che sanno di poter contare su di lui.

Il direttore sportivo Giovanni Pace e la dirigenza sono in piena attività per il completamento del roster e proprio a giorni è prevista un’importante novità.

Salva