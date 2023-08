Marina di Modica. Venerdì l’atteso concerto di Mario Biondi

La magia del soul jazz e l’inconfondibile voce di Mario Biondi si preparano a scaldare Marina di Modica. Venerdì 11 agosto alle ore 21.45, il pubblico dell’Auditorium “Nannino Ragusa” di Marina di Modica accoglierà un artista strepitoso, altro attesissimo ospite di “InTeatroAperto”, la rassegna estiva organizzata dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica. Nelle sere delle Perseidi, lo sciame di stelle cadenti, Mario Biondi sarà la stella più luminosa e sulla sua scia fatata l’auditorium viaggerà tra le note delle emozioni. Con “Crooning soon” il pubblico ascolterà, in un’atmosfera calda e intima, in perfetto stile crooning, i successi più noti del cantante siciliano dall’anima soul jazz e potrà conoscere in anteprima alcuni brani che saranno inseriti nel prossimo album che uscirà in autunno, oltre ad avere delle anticipazioni del suo prossimo progetto. La sua voce graffiante affascina, il suo timbro morbido rassicura, i suoi arrangiamenti intensi ammaliano. Il suo stile trasporta verso mondi lontani e trasforma ogni luogo in un intimo e confortevole angolo al di là del tempo e dello spazio. Artista di fama internazionale, la sua trascinante energia conquista come le poliedriche sfumature della sua voce. Accanto a Mario Biondi, salirà sul palco anche la sua band storica composta da sei elementi, piano/tastiere – basso/contrabbasso – batteria – percussioni/chitarra/flauto – tromba – sax, perfetta unione tra voce profonda e straordinarie sonorità degli strumenti. Il repertorio stile crooning, tra grandi successi e nuovi brani, tra blues, soul, swing e jazz, valorizzerà la sua interpretazione vocale. La sua voce pastosa avvolgerà i presenti e renderà la serata modicana memorabile. Grazia e potenza, ogni nota sarà un’emozione. “Evento di prestigio – commenta Tonino Cannata, soprintendente della Fondazione Teatro Garibaldi – il crooner dal caratteristico timbro Black è molto atteso. Mario Biondi, artista eccezionale, protagonista dei grandi eventi organizzati dalla Fondazione”.

La rassegna di “InTeatroAperto” continuerà sabato 12 agosto alle ore 21.00 presso l’anfiteatro San Giuseppe U Timpuni con lo spettacolo “Vinciemmu a guerra e persumu la paci” della compagnia teatrale “Ciuri ri Maj”, con la regia di Marcello Bruno. In scena i bravi e simpatici attori racconteranno, tra recitazione, canti e balli, momenti particolari legati al passato, e in un intreccio di storie coinvolgenti rievocheranno il profumo delle tradizioni siciliane.

Salva