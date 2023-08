Ragusa. Sopralluogo Sortino e D’Asta presso il Giardino Ibleo

“Le variazioni di bilancio appena approvate nell’ultimo Consiglio comunale ci consentiranno di mettere mano a quelle manutenzioni di cui oggi necessitano i giochi della bambinopoli presenti al Giardino ibleo che, oggettivamente, hanno bisogno di essere recuperati. E l’attenzione da parte dell’Amministrazione è notevole anche su questo piano”. Lo dice il capogruppo al Consiglio comunale di Partecipiamo Ragusa Futura, Giovanni Sortino, dopo il sopralluogo effettuato unitamente all’assessore al Verde pubblico, Mario D’Asta. “Come già anticipato dall’assessore – sottolinea Sortino – il sito sarà interessato da una serie di importanti lavori di riqualificazione che, sospesi durante il periodo estivo per consentire ai visitatori di fruire al meglio del Giardino ibleo, saranno riavviati a fine stagione e riguarderanno, tra l’altro, la fontana del Tritone, la cura dei vialetti, la piantumazione delle siepi laddove mancano, il recupero dello spazio dove insistono al momento le vasche vuote antistanti la bambinopoli oltre all’adduzione della rete idrica verso la chiesa di San Giacomo apostolo, dove opera l’omonima confraternita e che risulta essere molto operativa, anche perché sede, ogni anno, di numerosi matrimoni. E’ da ringraziare anche l’attuale assessore Giovanni Iacono di cui, con riferimento alla delega del Verde pubblico, D’Asta ha raccolto il testimone con l’obiettivo futuro di coinvolgere le associazioni impegnate in materia, esperti del settore, figure necessarie per far fronte alle sfide prossime: una tra tutte, la lotta al cambiamento climatico. Come consigliere, posso assicurare che, alla ripresa dei lavori, gli stessi saranno monitorati costantemente dal sottoscritto affinché non si registrino ritardi di sorta e soprattutto si raggiunga la meta di una prima parte della riqualificazione del sito auspicata dall’intera collettività”.

