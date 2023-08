Guardia Costiera. Controllo abusi sul Demanio Marittimo a Marina di Ragusa

Continua, senza sosta, l’attività di vigilanza nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro svolta dalla Capitaneria di porto di Pozzallo sull’intero territorio di giurisdizione che, nelle scorse giornate, ha visto impiegato il personale militare a Marina di Ragusa” con numerosi controlli, sia a mare sia nelle strutture balneari, sempre accanto ed a tutela de i bagnanti. La Guardia Costiera ha accertato alcuni diportisti che navigavano nell’area riservata alla balneazione e, in alcuni stabilimenti balneari, l’assenza del servizio di salvamento con evidente e potenziale pericolo per i bagnanti che abitualmente frequentano quel tratto di mare; dopo avere identificato i trasgressori, venivano quindi comminate sanzioni amministrative per la violazione

dell’ordinanza di Sicurezza Balneare. Inoltre, anche in ossequio alle direttive concordate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi il mese scorso presso la Prefettura di Ragusa, al fine di garantire il libero utilizzo della spiaggia per i turisti e cittadini degli otto comuni costieri ricadenti nel Compartimento marittimo della provincia iblea, i militari della Capitaneria di Porto di Pozzallo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria tre titolari di stabilimento balneare che occupavano parte di suolo demaniale marittimo senza la prevista autorizzazione.

Salva