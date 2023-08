Argentina respinge esercitazioni del Regno Unito nelle Malvinas

(gr) Il governo argentino ha respinto questo mercoledì “categoricamente” la recente realizzazione da parte del Regno Unito di manovre militari nelle isole Malvinas, occupate illegalmente dal 1833, e ha affermato che questa azione contravviene alle risoluzioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il rapporto ufficiale riflette che questa volta si trattava di una nuova edizione delle esercitazioni militari chiamate Cape Bayonet, che riunisce le diverse forze britanniche che fanno parte dello schieramento di occupazione in quel territorio. Costituiscono, secondo il comunicato, una “dipartita” dalle Nazioni Unite, in particolare dalla risoluzione Onu 31/49, che chiede la ripresa dei negoziati per la sovranità, sospesi arbitrariamente dagli inglesi nel 1982, dopo la guerra nell’Atlantico meridionale. La dichiarazione del Palazzo San Martín il quale denuncia anche che l’illegalità della presenza militare inglese nella regione usurpata dalla corona dal 1833 “è chiaramente contraria alla volontà permanente della Repubblica argentina di risolvere la controversia con mezzi pacifici”. Le manovre militari vanno contro il concetto di “zona di pace e cooperazione” che governa il Sud Atlantico, precisa il documento. La dichiarazione argentina chiarisce inoltre che il governo dell’Unione per la Patria “riafferma ancora una volta la sua sovranità sulle Isole Malvinas, Georgia del Sud e Sandwich Australi e sugli spazi marittimi circostanti che formano parte integrante del territorio nazionale”.

