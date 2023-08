A Santa Croce Camerina la seconda edizione di “Calici sotto le stelle”

La magia della notte delle stelle, davanti ad un calice dei vini più pregiati del territorio. E’ tutto pronto per la seconda edizione di “Calici sotto le stelle”, la manifestazione organizzata dall’associazione Glocal con il patrocinio del Comune, che si svolgerà il 10 agosto a Punta Secca. I dettagli sono stati illustrati questa mattina in conferenza stampa al Comune di Santa Croce Camerina, alla presenza del sindaco Peppe Dimartino e dell’assessore Caterina Gambino per l’Amministrazione; del sommelier Giovanni Carbone e di Simone Tumino per la Glocal. “Una manifestazione che ripetiamo dopo il successo dell’anno scorso – ha detto il primo cittadino –, nella quale oltre al vino ci saranno anche una serie di eventi come musica e gastronomia, che dà anche la possibilità di conoscere i prodotti del nostro territorio e che siamo sicuri che quest’anno verrà ancora di più accolta e apprezzata. L’invito è ovviamente quello di assaggiare gli ottimi vini che saranno proposti ma di farlo in maniera responsabile”. Dodici le cantine presenti, della provincia di Ragusa e non solo, per una notte che si annuncia tutta da scoprire.

