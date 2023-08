Territorio Ragusa, prima riunione della segreteria cittadina

Si è insediata ieri sera la Segreteria cittadina del Movimento Territorio Ragusa; presenti il presidente il presidente Giuseppe Iannizzotto, la segretaria Raimonda Salamone, i vice segretari Corrada Iacono e Massimo Occhipinti, il segretario organizzativo Michele Tasca.

Durante questa prima riunione, che fa seguito all’assemblea cittadina dello scorso 7 luglio, si sono affrontati diversi argomenti con particolare riferimento alle linee programmatiche e strategiche che Territorio intende mettere in atto nei prossimi mesi. Si è fatta, inoltre, una analisi dei primi atti amministrativi della seconda sindacatura Cassì. Il Movimento Territorio ha registrato da parte dei cittadini diverso malcontento – ad esempio – per il cartellone della stagione estiva rivelatosi assai deludente, nonostante l’amministrazione abbia avuto tempo in abbondanza per programmarlo con largo anticipo. La segreteria, inoltre, ha ricevuto diverse lamentele anche per quanto riguarda la scarsa presenza della Polizia Municipale a Marina di Ragusa e la diffusa sensazione di carenza di sicurezza nel territorio rivierasco.

La segreteria di Territorio Ragusa tornerà a riunirsi a settembre per un bilancio della stagione estiva e non mancherà di vigilare sempre sull’attività di questa amministrazione comunale anche con l’attenta azione del rappresentante in Consiglio comunale Angelo Laporta.

