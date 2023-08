Chiaramonte Gulfi. La Filippide attende i suoi 300 coraggiosi

Saranno almeno 300 i partecipanti alla edizione numero 15 della Filippide, la maratona in programma domenica prossima sulle strade siciliane con partenza dalla vecchia stazione di Chiaramonte Gulfi alle 4:30 del mattino fino al passaggio dal castello di Donnafugata dove si aggiungeranno gli atleti della Filippide Castle che faranno lo stesso tracciato con una distanza più breve fino a Punta Secca, con il traguardo posto davanti la casa di Montalbano, arrivo previsto del primo filippide dalle ore 7:00.

Gli orari sono sicuramente qualcosa che colpisce ma che hanno una precisa ragione: stiamo parlando infatti della gara più originale del panorama non solo italiano. Si gareggia senza alcun orpello elettronico, senza riferimenti sui chilometri da percorrere, senza rifornimenti se non l’acqua. Esattamente come avveniva ai primordi dello sport, nell’Antica Grecia. Ma proprio per questi la Filippide è diventata famosa in tutto il mondo…

Tanti saranno gli atleti che si daranno battaglia per scrivere il loro nome sul prestigioso Albo d’oro, tra questi ci sarà Enzo Taranto, capitano della Asd No al Doping Ragusa (la società organizzatrice) che già ha tagliato il traguardo per primo nel 2017.

Ad attendere i vincitori i rappresentanti dei tre comuni interessati e un grazie va alla Uisp Iblei diretta da Tonino Siciliano che ha sempre creduto nelle manifestazioni sportive come volano per il movimento di tutta l’area iblea.

Da sottolineare anche la presenza della Walking Castello di Donnafugata, dove moltissimi atleti si cimenteranno in questa disciplina come sano stile di vita. Appuntamento quindi a domenica 6 agosto per assistere alla carica dei trecento sulla spiaggia del commissario più famoso d’Italia. Le iscrizioni sono ancora aperte al costo di 30 euro per la maratona e 18 per la gara breve.

Tutte le informazioni su:

www.maratonadiragusa.com

Salva