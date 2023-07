Scicli. Ridotta Tari ad utenze domestiche che usano compostiere

La giunta Marino ha deciso una modifica del Regolamento tassa Rifiuti (Tari) in seguito alle novità previste dalla normativa vigente, introducendo anche delle agevolazioni in favore dei contribuenti titolari di utenze domestiche.

Per tale ragione l’amministrazione comunale ha introdotto uno sconto Tari del 20% per le utenze domestiche che usano le compostiere (in precedenza lo sconto era del 5%).

L’amministrazione Marino ha altresì disposto l’applicazione della tariffa come unico occupante per le seconde case in ragione dell’inferiore potenziale di produzione rifiuti.

Le modifiche al Regolamento in favore dei contribuenti sono state approvate all’unanimità dal Consiglio comunale.

Salva