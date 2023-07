Scicli. Ridotta la Tari per seconde case e per chi usa compostiere

In considerazione dei continui ricarica tariffari nel centro ibleo stabilite nuove regole per la Tari, la tassa sui rifiuti che ormai incide in maniera notevole sulle economie delle famiglie. Molte sono le famiglie che oltre ad avere di proprietà la casa principale hanno anche le case al mare o in campagna come seconde o terze unità immobiliari. Il regolamento comunale che dispone le modifiche in base alle nuove normative è stato approvato prima dalla giunta municipale del sindaco Mario Marino e successivamente è stato approvato ieri dal Consiglio comunale. Per l’atto deliberativo c’è stato un voto unanime . Infatti maggioranza ed opposizione , per venire incontro ai cittadini , si sono trovati tutti d’accordo dopo lunga discussione sui provvedimenti da assumere. Previste agevolazioni in favore dei contribuenti titolari di utenze domestiche. Infatti ci sarà uno sconto Tari del 20 per cento per le utenze domestiche che usano le compostiere. La percentuale, in questo caso, ha subito un aumento importante visto che attualmente lo sconto era solo del 5 per cento. Naturalmente ora si dovrà dare la possibilità di fornire ai proprietari delle abitazioni le compostiere affinchè possano beneficiare di questo sconto sul pagamento della tassa sui rifiuti. Disposta anche, con il nuovo regolamento, l’applicazione della tariffa come unico occupante per le seconde case in ragione dell’inferiore potenziale di produzione dei rifiuti. Chi è proprietario di seconda casa quindi avrà una riduzione della tariffa come se fosse unico occupante dell’immobile. Tutte le altre amministrazioni locali, nell’ambito delle loro facoltà, dovrebbero prendere esempio di quanto deciso dal comune di Scicli.

