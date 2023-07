Il centrale Carmelo Tidona torna all’Avimecc Volley Modica

Il centrale Carmelo Tidona farà parte del roster dell’Avimecc Volley Modica a disposizione di coach Enzo Distefano nel prossimo campionato di serie A3.

A distanza di una sola stagione, infatti, il classe 2003, torna alla “casa madre” per dare una mano ai biancoazzurri nel raggiungere gli obiettivi prefissati.

Vent’anni compiuti lo scorso 22 febbraio, Carmelo Tidona è nativo di Ragusa e dopo aver fatto parte della formazione modicana nella stagione 2021/2022 lo scorso campionato si è trasferito in Abruzzo al Montorio Volley in serie B. Ora il nuovo approdo a Modica con una maggiore consapevolezza nei propri mezzi e la voglia di giocarsi fino in fondo le sue chances.

“Sono molto felice e onorato di tornare a casa dopo una stagione molto intensa e con alti e bassi dove ho potuto scoprire parte del mio potenziale – dichiara Carmelo Tidona – ho fatto un notevole salto di qualità che spero possa tornarmi utile nella prossima stagione con la maglia biancoazzurra. Il mio obiettivo e la mia ambizione – continua – sono di trovare sempre più spazio in campo lavorando a testa bassa ogni giorno in palestra per inseguire un unico obiettivo: vincere e migliorare insieme, sia come squadra, sia come uomini e di fare un campionato di vertice puntando almeno ai play off. Proveremo tutti insieme a fare appassionare sempre di più i nostri tifosi al fantastico mondo della pallavolo, soprattutto ora che l’Avimecc Volley Modica sarà l’unica squadra a rappresentare la Sicilia in serie A3. Questo – conclude Tidona – sarà per noi motivo d’orgoglio e io personalmente sono molto fiducioso e ho grandi aspettative e sensazioni positive per questa nuova stagione che fra poco prenderà il via”.

