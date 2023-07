Ragusa. A breve un bando per l’assegnazione dei lotti residui dell’area artigianale

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 358 del 24/07/2023 è stato dato mandato agli uffici preposti di provvedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico per l’assegnazione dei lotti residui dell’area artigianale.

A darne comunicazione è l’Assessore allo Sviluppo Economico del comune di Ragusa, Giorgio Massari, che sottolinea come la materia dei “lotti artigianali” trova il proprio fondamento nel “Regolamento comunale per l’assegnazione delle aree della zona artigianale” approvato con deliberazione C.C. n. 46 del 01/07/2014. In tale contesto, va altresì evidenziato che l’area artigianale del Comune di Ragusa fa parte delle Zone Economiche Speciali Sicilia Orientale della Regione Siciliana.

“È intendimento di questa Amministrazione – dichiara l’assessore Giorgio Massari – continuare a promuovere l’insediamento nella Zona Artigianale di quante più aziende possibili, nei limiti dei requisiti essenziali previsti dal Regolamento, al fine di favorire il rilancio di tale settore e di sfruttare al meglio l’area della zona artigianale che altrimenti rischierebbe di restare, in parte, improduttiva”.

Con la pubblicazione dell’avviso, verranno messi a bando due lotti artigianali, non assegnati a seguito del bando già scaduto; a questi si aggiungeranno altri 15 lotti, per i quali i precedenti assegnatari risultano inadempienti circa gli obblighi previsti dal “Regolamento per l’Assegnazione dei lotti Artigianali”.

Potranno partecipare al bando, artigiani e imprese artigiane, consorzi e cooperative di artigiani. Sarà possibile fare domanda di assegnazione entro 90 giorni dalla data della sua pubblicazione e la graduatoria che si andrà a comporre avrà validità biennale.

