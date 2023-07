Interventi di manutenzione al blocco operatorio del “Guzzardi” di Vittoria

Presso il presidio ospedaliero “Guzzardi” di Vittoria, nell’ambito delle normali attività programmate di manutenzione e adeguamento degli impianti di ventilazione e condizionamento a contaminazione (VCCC) al servizio delle sale operatorie, e in considerazione della riduzione dell’attività chirurgica che avviene ogni anno nel periodo estivo, sono in corso dei lavori sulle UTA (Unità Trattamento Aria) degli impianti del blocco operatorio del secondo piano, che qualche giorno fa, peraltro, erano state interessate da una resa non ottimale a causa delle alte temperature. Il Servizio Tecnico dell’ASP sta operando con solerzia per concludere gli interventi previsti in tempi brevi e consentire, così, la ripresa dell’utilizzo del blocco operatorio, che risulta momentaneamente sospeso. Nelle more, il presidio manterrà la piena funzionalità delle due sale operatorie al terzo piano e della sala a piano terra, potendo così disporre complessivamente di tre sale a garanzia delle emergenze e delle urgenze.

Altresì si comunica che nel pomeriggio di lunedì 24 luglio, un condizionatore del medesimo P.O. di Vittoria ha registrato una vampata a causa del surriscaldamento di uno dei motori. L’evento è stato prontamente domato dalla squadra antincendio dell’ospedale. Nessun danno agli ambienti interni.

Salva