Modica. Festeggiamenti a Pozzo Cassero: concerti e teatro

Settimana di festeggiamenti per il Sacro Cuore di Gesù in Contrada Pozzo Cassero a Modica. Sono previste numerose iniziative religiose che culmineranno nella celebrazione eucaristica di domenica alle 18 30, cui farà seguito la processione col simulacro. Il programma prevede anche manifestazioni musicali e teatrali: venerdì si esibiranno i Laudis Canticum con “Il concerto della luna, mentre sabato la sagra della focaccia e musica con Y Guisar. Domenica teatro con la compagnia Quasimodo in “Uomini devoti e donne pie”.

