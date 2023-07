On. Assenza: “Comiso non può servire solo per le emergenze”

“L’emergenza catanese, sebbene sia condizione mai augurabile, è servita però a mettere in evidenza le potenzialità, l’efficienza e l’importanza della struttura aeroportuale di Comiso. È ciò che ripetiamo da anni: Comiso non può servire solo per le emergenze. L’aeroporto del territorio ibleo deve essere parte integrante del sistema gestionale unico Catania-Comiso e del sistema aeroportuale siciliano nel suo complesso. Occorre che SAC cambi direzione e operi i necessari investimenti nella struttura, a cominciare dall’allungamento della pista che, con tempi e costi sensibilmente inferiori a quelli occorrenti per Catania, permetterebbe l’atterraggio degli Airbus e dei Boeing. È necessario investire in mezzi e risorse umane e operare in modo diverso nei confronti delle compagnie aeree: i voli da e per Comiso devono essere condizione imprescindibile per qualsiasi trattativa contrattuale. L’Aeroporto di Comiso è una risorsa importante del sud est siciliano: va difeso e valorizzato”. E’ quanto dichiara l’on. Giorgio Assenza, Capogruppo di FDI all’ARS.

