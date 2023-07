L’esterno under Vitelli riconfermato nel Ragusa Calcio

Anche Luigi Vitelli, classe 2004, originario di Catania, esterno, continuerà a vestire la maglia azzurra del Ragusa Calcio. Un’altra conferma interessante, sul fronte degli under, per un giocatore duttile che, nella scorsa stagione, disputata in forza alle aquile, ha messo a segno tre goal, due in trasferta sul campo di Santa Maria Cilento e uno in occasione del play out disputato allo stadio Aldo Campo con il Real Aversa. In carriera, iniziata con le giovanili del Catania, è stato in gruppo con la Primavera della Triestina. “Per me è fantastico – afferma Vitelli – avere la possibilità di continuare ancora a difendere questa maglia con l’auspicio che possano arrivare ancora più soddisfazioni. Lo sappiamo: la scorsa stagione è stata altalenante, caratterizzata da molti alti e bassi. Speriamo che la prossima, invece, possa essere più continua ed entusiasmare ancora di più il pubblico che ci segue. Il gruppo che sta nascendo è molto interessante. Ed è davvero importante, per me, farne parte, avere ancora l’opportunità di maturare altra esperienza. E per questo ringrazio la società azzurra e lo staff tecnico che hanno ancora voluto avvalersi delle mie prestazioni. Spero di non deludere nessuno e assicuro alla tifoseria il mio massimo impegno: perché questa maglia, lo so già, va sudata per come merita”.

