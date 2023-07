Basket. Virtus Ragusa, le conferme per Di Gregorio e Valerio

Quarta stagione consecutiva sulla panchina della Virtus Ragusa di basket per Massimo di Gregorio e seconda per Lia Rebecca Valerio. Coach Gianni Recupido potrà avvalersi della collaborazione di due figure professionali di competenza ed affidabilità.

Esperienza e competenza. La Virtus Ragusa riparte con le conferme di coach Massimo Di Gregorio che, per il quarto anno consecutivo, siederà sulla panchina della squadra azzurra. Dopo le tre stagioni al fianco di coach Bocchino, Di Gregorio sarà al fianco di Gianni Recupido. Quest’ultimo potrà dunque contare sull’apporto di una figura d’esperienza nel campionato maschile di serie B.

Ancora in cabina di regia per il secondo anno consecutivo sarà Lia Rebecca Valerio. In piedi, a dispensare consigli e a caricare i giocatori nella stagione scorsa sarà certamente un perno prezioso nel team tecnico al servizio dell’allenatore.

Le parole di Massimo Di Gregorio «Sono contento e onorato di poter dare il mio contributo a una squadra ed una società che, dopo tantissimi anni, è oramai casa. Ci attende un campionato nuovo, con squadre e formule tutte diverse rispetto alle stagioni precedenti. Questo crea curiosità e tanta, tanta voglia di tuffarci in questa nuova avventura.».

«Essere ancora parte della Virtus Ragusa è un onore – dice Lia Valerio -e inizio la mia seconda avventura con entusiasmo. Affronteremo molte squadre competitive e alcune saranno di livello davvero alto. Abbiamo davanti a noi una sfida difficile, una grande responsabilità e questo è il bello dello sport.

