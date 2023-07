Bus navetta per il territorio di Scoglitti

Prende il via domani a Scoglitti il servizio di bus navetta che collegherà tutto il tratto della riviera Gela fino alla riviera Kamarina. Il servizio sarà attivo da mercoledì a domenica dalle ore 21 fino alle ore 24 con un pulmino che garantirà la corsa. Il tratto interessato comprende le seguenti strade e piazze: Piazza Risorgimento; via Napoli; via Pescara, Strada Scoglitti/Gela, via Bassanesi; Riviera Gela; Punta Zafaglione; Baia Dorica; Strada per Lucarella/ via Plebiscito; via Martiri delle Foibe; via Livorno; via Siracusa; via Amalfi e ritorno. Le corse verranno garantite fino al 20 agosto.

“È un ulteriore sforzo che questa amministrazione sta facendo per permettere a residenti e villeggianti, di potersi muovere in tutta tranquillità senza l’utilizzo del mezzo proprio. L’assessorato sviluppo economico, insieme all’assessorato alle problematiche di Scoglitti, assessore Anastasia Licitra e l’assessore Salvatore Avola, hanno lavorato per offrire un ulteriore servizio alla collettività, agevolando la mobilità nella frazione rivierasca per evitare intasamenti dovuti al traffico veicolare”- ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello.

