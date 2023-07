Ragusa.Evento di pulizia ambiente marino promosso da PlasticFree

Domenica 23 luglio, dalle 9 alle 12, con ritrovo al Porto Turistico di Marina di Ragusa, si terrà un evento di Clean Up proposto da Narciso Brafa e Graziano Data, referenti locali di PlasticFree.

“Fare comunità – dichiara l’assessore all’Ambiente Mario D’Asta – significa anche collaborare tutti assieme in giornate che ci fanno comprendere quanto amare l’ambiente sia cruciale per noi, ma, soprattutto, per i nostri figli. Ringrazio gli organizzatori che hanno promosso un appuntamento di ampio respiro e con ampia capacità di coinvolgimento”.

“Sarà una giornata divertente e significativa – dichiarano i referenti locali Narciso Brafa e Graziano Data – in cui insieme ci daremo da fare per combattere l’inquinamento plastico che affligge il nostro prezioso ambiente marino, raccogliendo rifiuti di ogni genere e in tutta sicurezza. Saremo forniti di sacchi per la raccolta dei rifiuti e di tutti gli strumenti necessari per rendere l’evento un successo”.

Per partecipare basta portare con sé:

– un paio di guanti da giardinaggio,

– borraccia con acqua,

– cappellino per proteggersi dal sole.

Per informazioni è possibile rivolgersi ai numeri telefonici 3516155959 – 3497844767.

