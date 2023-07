L’esterno d’attacco Manfrè tra le riconferme del Ragusa calcio

Un’altra riconferma di peso per il Ragusa calcio. Continuerà a volare con le aquile l’esterno d’attacco Matteo Manfrè. Classe 1999, piede destro, giocatore che non ha bisogno di presentazioni perché ha già fatto vedere durante la scorsa stagione, quella in cui è subentrato in corsa, ciò di cui è capace con la maglia azzurra, Manfrè sottolinea di essere molto soddisfatto di essere rimasto qui a Ragusa. “E’ una squadra che sento doppiamente mia – sottolinea – perché è la squadra della mia città e, quindi, quando ci sono stati i presupposti per il rinnovo, sono stato molto contento che tutto ciò si verificasse. Ringrazio, dunque, la società azzurra perché ha voluto nuovamente puntare su di me e toccherà a me, adesso, dare sempre di più, ancora in misura maggiore, se possibile, rispetto alla scorsa stagione, perché dovremo cercare di animare un campionato entusiasmante. Lo dobbiamo alla nostra città, lo dobbiamo ai nostri tifosi che ci seguono sempre con affetto e a cui, sin da ora, assicuro tutto il mio impegno”. Originario di Ragusa, Matteo Manfrè ha forgiato le proprie qualità con il settore giovanile azzurro, poi una breve parentesi nel Modica, quindi 33 presenze e 6 gol segnati in D con la maglia dell’Acireale. Quindi il passaggio alla Sicula Leonzio, un’ottima stagione con l’Acr Messina e l’esperienza con il Marina di Ragusa. Sempre in D, 31 presenze e 5 gol con il Borgosesia mentre, prima di riapprodare a Ragusa, ha giocato con l’Asti. In maglia azzurra, nella scorsa stagione, ha siglato quattro marcature, tutte pesantissime. “Tornare a volare con le aquile azzurre – conclude Manfrè – mi stimola moltissimo. Secondo me, si stanno creando tutte le condizioni per dare vita a una stagione dalle interessanti prospettive”.

Salva