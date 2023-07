Modica Calcio, tesserati Ababei (terzino) e Marino (portiere)

Dopo aver osservato giorni di silenzio, per condividere con tutta la comunità cittadina il cordoglio ed il lutto per la scomparsa di due giovani vite, il Modica Calcio riprende ad ufficializzare le operazioni di mercato che stanno componendo la rosa chiamata ad affrontare la stagione 2023-2024.

Il Direttore sportivo, Fabio Arena, di concerto coi vertici societari Mattia Pitino e Danilo Radenza, ha infatti concluso in questi giorni due accordi con altrettanti calciatori “under” e che riguardano la difesa rossoblù.

A scegliere di indossare la maglia del Modica Calcio sono stati il terzino classe 2003, ex Siracusa, Marian Ababei ed il portiere classe 2004, Simone Marino.

Marian Ababei, di origine rumena, dopo le esperienze con Sicula Leonzio e Lucchese, è stato uno dei protagonisti della lunga stagione trionfale del Siracusa Calcio, con ben trentadue presenze stagionali e due reti in campionato.

“Non ho esitato nemmeno un attimo nella scelta di Modica – dice Marian Ababei -. Dal primo incontro con il Direttore Arena ho subito avuto la percezione di una realtà, quella rossoblù, che ha tutte le carte in regola per fare bene. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con mister Betta e di conoscere i miei nuovi compagni ed i miei nuovi tifosi”.

Per la porta rossoblu arriva Simone Marino. Palermitano, dopo la trafila nelle giovanili del Buon Pastore, ha esordito in eccellenza con il Mazara Calcio, prima di passare alla Don Carlo Misilmeri dove nell’ultima stagione si è messo in luce, conquistando anche il premio come “miglior portiere under” dell’Eccellenza siciliana.

“Per me la chiamata del Modica Calcio ha rappresentato una grande opportunità che non potevo non cogliere – è il primo commento da rossoblù del giovane portiere palermitano -. Arrivo in una piazza che ha voglia di vincere e questo mi stimola tantissimo. Sono pronto a dare il mio contributo ed a non lesinare impegno per ottenere quanto ci prefiggeremo”.

