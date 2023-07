Virtus Ragusa, Basket. Nuovi gironi Campionato B interregionale

La Federazione Italiana Pallacanestro ha ufficializzato i nomi delle squadre che disputeranno il nuovo campionato di serie B Interregionale 2023-24.

96 le società, suddivise in 4 Conference (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Sud) da 24 squadre ciascuna, a loro volta suddivise in due divisioni da 12 squadre.

In questo nuovo torneo la Virtus Ragusa è stata inserita nel girone H, in compagnia di ben 9 squadre siciliane.

La Regular Season sarà di 22 partite, tra andata e ritorno, inizio il 1° ottobre, fino al 3 marzo 2024.

La seconda fase del torneo sarà ad orologio e vedrà la partecipazione di 24 squadre suddivise in tre serie da 8, in base al piazzamento finale.

Sarà previsto un Play-In Gold a cui avranno accesso le squadre dal 1° al 4° posto delle due Divisioni, un Play-In Silver per le squadre classificate dal 5° all’8° posto ed un Play-out per le rimanenti dal 9° al 12° posto.

In campo dal 17 marzo fino al 28 aprile 2024 ed ogni squadra disputerà 8 partite fra andata ritorno, contro le 4 squadre dell’opposta Divisione.

Per i Playoff la data sarà il 5 maggio con ultima data utile il 23 giugno prossimi. Le prime 6 classificate del Play-In Gold e le prime 2 classificate del Play-In Silver, accederanno ai playoff che verranno disputati al meglio delle 3 gare. In palio la promozione in serie B Nazionale.

Le perdenti della finale playoff effettueranno una serie al meglio delle 3 partite contro le perdenti della finale di un’altra Conference e la vincente sarà anch’essa promossa in Serie B Nazionale.

A disposizione, dunque, 6 posti nel campionato Nazionale, le 4 vincenti dei tabelloni Playoff e le 2 vincenti dagli spareggi fra le perdenti delle finali playoff.

I Play-out avranno inizio il 5 maggio prossimo, fino al 19 maggio e le ultime due classificate retrocederanno direttamente in Serie C Unica. La terzultima disputerà uno spareggio con la terz’ultima di un’altra Conference. Le retrocessioni totali saranno 10.

Virtus Ragusa nel girone H

Nel nuovo campionato la Virtus Ragusa è stata inserita nel girone H, Conference Sud. Nello stesso girone Orlandina Basket, Grottacalda Piazza Armerina, Basket School Messina, Castanea Basket 2010, Svincolati Milazzo, Barcellona Basket, Fortitudo Messina, Cus Catania Basket 2003, Pallacanestro Viola Supporter Reggio Calabria, Bim Bum Basket Rende, Pallacanestro Sala Consilina.

Tutte le Conference ed i gironi

CONFERENCE NORD-OVEST

GIRONE A: Campus Varese, Basket Gallarate, Robur Basket Saronno, Omnia Basket Pavia, Basketball 7 Laghi Gazzada, Collegno Basket, College Basket Borgomanero, Oleggio Magic Basket, Basket Club Serravalle Scrivia, Junior Casale Monferrato, Campus Piemonte Basketball, Amatori Basket Savigliano

GIRONE B: Derthona Basketball Lab Tortona, Pallacanestro sestri, Spezia Basket Club, Etrusca San Miniato, Use Empoli, Basket Cecina, Abc Castelfiorentino, Basket Olimpia Legnaia, Virtus Siena, Scuola Basket Arezzo, Dany Basket Quarrata, Basket Club Lucca

CONFERENCE NORD-EST

GIRONE C: Sangiorgese Basket, US Nervianese, Socia Osa Basket Milano, Libertas Cernusco, Basket Team Pizzighettone, Sansevasket Cremona, Corona Basket Piadena, Ferrara Basket 2018, Bologna Basket 2016, Olimpia Basket Castello 2010, Fulgor Fidenza, Tigers Cesena

GIRONE D: Falconstar Monfalcone, Unione Basket Padova, Montebelluna Basket, Sistema Basket Pordenone, Virtus Murano 1954, Sporting Club Oderzo, Pallacanestro San Bonifacio, Pallacanestro Jadran Trieste, Blu Orobica Bergamo, Pallacanestro Gardonese, Basket Iseo, Bergamo Basket 2014

CONFERENCE CENTRO

GIRONE E: Vigor Basket Matelica, Pallacanestro Senigallia, CAB 1968 Ancona, Virtus Basket Civitanova, U.S. Loreto Pesaro, Attila Junior Basket Porto Recanati, Bramante Basket Pesaro, Pisaurum 2000 Basket Club Pesaro, Teramo a Spicchi 2K20, Roseto Basket 20.20, Pescara Basket 2.0, Amatori Pescara 1976

GIRONE F: Valdiceppo Perugia, Stella Azzurra Viterbo, Pallacanestro Palestrina, Polisportiva Supernova Fiumicino, Carver Cinecittà Roma, San Nilo Grottaferrata, Basket Ferentino 1977, Virtus Roma 1960, Esperia Cagliari, Nuovo Basket Aquilano, New Fortitudo Isernia, Centro Basket Mondragone

CONFERENCE SUD

GIRONE G: Cestistica Benevento, Power Basket Poggiomarino, Promo Basket Marigliano 2003, Pallacenstro Solofra, Angri Pallacanestro, Sveva Pallacanestro Lucera, Basket Corato, Adria Basket Bari, Mola New Basket 2012, Virtus 2014 Molfetta, Dinamo Basket Brindisi, Action Now Monopoli

GIRONE H: Virtus Kleb Ragusa, Orlandina Basket, Grottacalda Piazza Armerina, Basket School Messina, Castanea Basket 2010, Svincolati Milazzo, Barcellona Basket, Fortitudo Messina, Cus Catania Basket 2003, Pallacanestro Viola Supporter Reggio Calabria, Bim Bum Basket Rende, Pallacanestro Sala Consilina

Salva