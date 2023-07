Il Ragusa Calcio blinda la difesa con Pasquale Porcaro

Il difensore Pasquale Porcaro, reggino di nascita ma siciliano d’adozione, è il nuovo centrale del Ragusa calcio per la stagione 2023-2024 che la società azzurra disputerà in Serie D. Classe 1988, Porcaro, proveniente dal Siracusa con cui ha vinto i play off del campionato d’Eccellenza per approdare nella serie superiore, ha una carriera di tutto rispetto avendo giocato, tra l’altro, con il Potenza, con il Gela, con l’Avellino, con l’Aversa Normanna, con l’Acr Messina, con la Sicula Leonzio, con il Rende, con il Licata, con il Biancavilla, con il Nardò e con il Giarre. “Il Ragusa in effetti mi mancava – dice con un sorriso per poi diventare subito serio – e sono contento di avere firmato per una società rispetto a cui, in tutto l’ambiente della Serie D, si dice un gran bene. E sapete che noi giocatori tra di noi ci confrontiamo parecchio e quindi cerchiamo realtà come questa che ci possono valorizzare ancora di più. Ringrazio il direttore generale Alfredo Finocchiaro e il mister Giovanni Ignoffo per la stima che hanno avuto nei miei confronti. Spero, naturalmente, di ricambiarla al cento per cento sul campo. Mi è stato illustrato un progetto nuovo che, secondo me, è molto interessante. Adesso, toccherà a noi calciatori cercare di dare una mano il più possibile per provare a concretizzarlo questo progetto. Cercheremo di mettere in campo il massimo impegno, dal primo all’ultimo minuto di ogni prestazione che saremo chiamati ad affrontare. E cercheremo di dare quelle risposte che i tifosi di una piazza esigente come Ragusa si attendono. E’ una bella sfida quella che ci stiamo intestando e proveremo ad affrontarla con la dovuta determinazione, com’è giusto che sia per ciascuno di noi che indossa la maglia azzurra”.

Salva