Modica. Divieto uso acqua potabile se non previa ebollizione

In attesa di adempimenti di ordine burocratico e tecnico connessi al servizio idrico dell’intera Città di Modica e nelle more del ripristino del servizio di clorazione nella sua continuità giornaliera per garantire la regolare erogazione di acqua potabile, è stata emessa un’ordinanza che dichiara la non potabilità dell’acqua se non previa ebollizione.

L’ordinanza, vieta l’uso dell’acqua a fini potabili, in attesa che vengano ripristinate le condizioni necessarie a garantirne la regolare erogazione e fino all’emissione di nuova ordinanza che revochi il divieto stesso. L’ordinanza, è già stata notificata alle autorità competenti.

