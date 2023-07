Incidente stradale a Modica in Contrada Cappuccina Ciancia in zona Cava Ispica. C’è purtroppo un morto.

Si sono scontrate una Lancia Y e un’Audi Q3. È deceduto il conducente della Lancia, S.S., 87 anni, residente a Pachino. Sono intervenuti i vigili del fuoco ed il 118. E’ anche atterrato l’elisoccorso che, purtroppo dopo aver constatato la morte dell’uomo, è ritornato indietro. Feriti non gravi i due occupanti l’altro mezzo. Indagini sono in corso per accertare la dinamica del grave incidente.

