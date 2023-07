Scicli. Sequestro di esemplari di ricci di mare a Palo Bianco

Durante i periodici controlli aventi ad oggetto la tutela della filiera ittica svolti dal personale militare della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo , è stata effettuata un’importante operazione di contrasto alla pesca illegale dei ricci di mare.

Ricordando che la normativa di settore disciplina il limite massimo di cattura di 50 esemplari per i pescatori sportivi e di 1000 per i pescatori professionisti , i militari della Capitaneria di Porto di Pozzallo, constatando l’esercizio di un’attività che si svolgeva in

chiaro contrasto con la normativa suddetta, hanno provveduto al sequestro di 500 esemplari di ricci di mare presso Palo Bianco a Scicli.

Essendo gli esemplari ancora vivi , il personale militare, mediante l’impiego dell’unità navale GCA07 , ha provveduto al rigett o degli esemplari nel loro habitat naturale lungo il litorale ibleo. In aggiunta, sono state oggetto di provvedimento di sequestro tutte le attrezzature utilizzate illegittimamente, tra le quali una bombola di ossigeno , non consentit a dalla normativa ai fini della cattura dei ricci di mare .

A seguito dell e infrazioni accertate e verbal izzate, il personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo ha provveduto ad elevare sanzione amministrativa, di tipo

pecuniario, per un totale di 2000 euro.

