Milano, alla Collettiva Artisti Bagutta” il poeta modicano Puma

Nell’ambito degli “Eventi 2023 della Collettiva Artisti Bagutta” sabato 15 luglio, alle 16, nella prestigiosa sede di Corso Garibaldi, 17 a Milano è previsto un incontro con alcuni noti poeti dell’aria Lombarda.

Fra gli invitati il poeta modicano Pippo Puma che leggerà alcune sue poesie tratte dall’ultima raccolta “Tempo fuori tempo”, edita dalla Casa Editrice ‘Ancora di Milano.

La Galleria Arte Bagutta è la più storica galleria d’arte di Milano, nata nel 1964 in Via Bagutta ed è la prima ad avere il diritto di effettuare mostre d’arte in strada.

Oggi nella sede di Via Garibaldi si effettuano una serie di importanti iniziative culturali con Mostre d’arte, incontri di Poesia, corsi di Pittura e di Musica.

La manifestazione gode del Patrocinio della Regione Lombardia, del Comune di Milano e del Municipio uno.

