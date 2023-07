Eugenio Elefante nuovo segretario Ust Cisl Ragusa-Siracusa

Eugenio Elefante è il nuovo segretario territoriale della Ust Cisl Ragusa Siracusa. È stato eletto all’unanimità dal Consiglio generale tenuto alla presenza del segretario generale della Cisl Sicilia, Sebastiano Cappuccio, e della segretaria generale della Ust, Vera Carasi.

“Continuo la mia attività all’interno di questa organizzazione – ha detto Elefante – Ringrazio tutto il gruppo dirigente per la stima è mi metto al servizio della Confederazione”.

“Con Eugenio si completa finalmente la nostra segreteria – ha commentato la Carasi – Un nome sul quale c’è stata la totale convergenza del gruppo dirigente. Elefante è uomo Cisl e sono certa che sarà un valido supporto così come lo è stato in questi anni”.

Eugenio Elefante proviene dalla SLP, la federazione che riunisce i lavoratori delle Poste. È già stato segretario generale dei postali cislini territoriali e segretario regionale.

Il nuovo segretario territoriale si aggiunge a Emanuele Distefano eletto al termine dell’ultimo congresso della Ust Ragusa Siracusa.

