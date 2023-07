Movida a Marina di Ragusa, Calabrese (PD): “Servono maggiori controlli, il sindaco si mobiliti”

“Siamo molto preoccupati per quanto è accaduto qualche sera fa in prossimità del Porto di Marina dove è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per fermare una rissa e riportate la calma. Il primo cittadino si mobiliti con chi di competenza per chiedere maggiori controlli nei luoghi della movida”. Lo dichiara Peppe Calabrese, segretario cittadino e Consigliere comunale del Partito Democratico di Ragusa, che aggiunge: “Temiamo che entrando sempre più nella stagione estiva questi episodi potrebbero ripetersi, soprattutto in mancanza di una presenza costante delle forze dell’ordine. Abbiamo appreso che al Porto è stato attivato un servizio di vigilanza privata, che potrebbe certamente essere un elemento deterrente per qualche spirito inquieto, ma crediamo che debbano essere le Istituzioni a doversi occupare dell’ordine pubblico e ciò non può essere lasciato all’iniziativa di qualche privato. Per queste ragioni – conclude – chiederemo al sindaco un autorevole intervento all’indirizzo di S.E. il Prefetto e del sig. Questore perché a Marina di Ragusa possa essere potenziata la dotazione di uomini in divisa, soprattutto la sera nei luoghi maggiormente frequentati”.

