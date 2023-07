Il Santa Croce calcio si presenta alla città

Con una conferenza indetta domenica mattina presso la biblioteca comunale i vertici dell’UPD Santa Croce hanno presentato il nuovo progetto sportivo per la stagione che sta per iniziare. Davanti la presenza del sindaco Peppe Di Martino, dell’assessore allo sport Davide Mandarà, del presidente del consiglio Luca Agnello e di una discreta presenza di pubblico, la società del Cigno ha svelato i progetti futuri, cogliendo altresì l’occasione per presentare il nuovo Direttore Generale Nunzio Calogero e il nuovo allenatore Angelo Galfano. A fare gli onori di casa naturalmente il presidente Marco Agnello e il vice presidente Marco Messina, con quest’ultimo che ha avuto il compito di presentare il nuovo direttore Calogero che a sua volta ha presentato mister Galfano.

Svelato anche il nome dell’allenatore in seconda che sarà Giovanni Garofalo, santacrocese doc, che all’Atletico Santa Croce ha fatto notare le sue buone qualità di tecnico, impressionando la società biancazzurra e il direttore Calogero a puntare su di lui per inserirlo nello staff tecnico di mister Galfano.

La chermess è continuata con vari interventi che si sono succeduti nel corso della discussione, nei quali la società del Cigno ha riscosso innumerevoli elogi per la buona intuizione avuta con la scelta di Calogero e Galfano. Sia il neo direttore che lo stesso nuovo mister, hanno tenuto a confermare tutto l’impegno possibile per portare sempre più in alto il glorioso vessillo del Cigno.

Di seguito le prime dichiarazioni di mister Angelo Galfano.

“Ho scelto Santa Croce per una scelta di vita – dice mister Angelo Galfano – Conosco molto bene il direttore Nunzio Calogero e quando mi ha proposto di allenare il Santa Croce mi ha colto quasi di sorpresa. Devo dire che allenare qui non era fra le mie prime scelte, ma devo dire che il direttore è stato molto bravo a sapere attendere senza mai farmi nessuna pressione. Conoscevo la società e la fama di serietà della sua dirigenza, così quando ci siamo seduti e mi hanno illustrato il loro progetto sono stato ben contento di accettare. Come dicevo prima ho fatto una scelta importante, vale a dire quella di godermi la mia famiglia e mia moglie e mio figlio. Dopo tanto girovagare avevo voglia di restare vicino casa e il Santa Croce mi ha dato l’opportunità per farlo. Capisco che la mia persona, nel ruolo di allenatore potrebbe fare suscitare molte aspettative, ma a me piace stare con i piedi per terra e lavorare con la squadra senza pressioni di alcun genere. Non mi piace fare proclami e promesse, dico solo all’ambiente e ai tifosi che il mio impegno sarà massimo nel portare sempre più in alto questi colori. Costruiremo insieme al direttore una squadra giovane, ma ambiziosa che possa ben competere in questo difficile campionato. Il nostro obiettivo primario sarà quello del mantenimento della categoria e faremo un modo di conquistarlo nel più breve tempo possibile. Sarà naturalmente il campo a dare i versetti, ma, dalla nostra ci sarà il massimo impegno per onorare questa maglia e questa società che con sacrificio porta in alto il buon nome della città. Inizieremo il nostro percorso agonistico il 31 luglio per farci trovare pronti per l’inizio della stagione agonistica che inizierà a fine agosto con il primo turno di Coppa Italia”.

