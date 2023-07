Protagonista all’Arena di Verona la modicana Carla Cerruto

Tantissimi i sacrifici, ma alla fine è riuscita a realizzare il suo sogno e quello dei suoi genitori. Carla Cerruto, ha fatto parte del corpo di ballo AIDA all’Arena di Verona. Dopo l’audizione fatta presso la fondazione, arena di Verona nel mese di novembre del 2022 è stata selezionata tra le centinaia di partecipanti, per far parte del corpo di ballo, presso la fondazione. Celeste Aida, forma divina» e dell’Arena assoluta regina. Simbolo indiscusso del Festival Lirico dal 1913, l’opera di Giuseppe Verdi è stata proposta nell’anfiteatro e ne ha fatto parte la modicana Carla Cerruto. Composta nel 1869 in occasione dell’inaugurazione del Canale di Suez, Aida di Giuseppe Verdi narra le vicende amorose della giovane Aida, figlia del re d’Etiopia ma resa schiava al seguito di Amneris, figlia del faraone d’Egitto. Innamorata (e ricambiata) del valoroso Radamès, promesso sposo ad Amneris, Aida lo seguirà fino alla morte tragica, dimostrandogli amore e fedeltà. La prima rappresentazione dell’Aida, portata in scena dal tenore Giovanni Zenatello, fu un successo: il pubblico cosmopolita presente nell’anfiteatro visse una serata di emozioni uniche. Dopo innumerevoli sacrifici e tanta perseveranza, la giovane Carla Cerruto, è riuscita a realizzare uno dei suoi più grandi sogni. Si narra che l’usignolo amasse la rosa da abbracciarla così tanto che le spine gli trafiggessero il cuore. La storia si ripete, Carla Cerruto, grazie alla sua caparbietà ha conquistato la grande platea affascinando il pubblico delle grandi occasioni.

